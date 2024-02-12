Hatay’da depremzedeleri panikleten yangın

Kaynak: İHA
Hatay’da depremzedeleri panikleten yangın
Hatay’da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. 2 konteyner kullanılamayacak hale geldi.

Hatay Antakya’da gece saatlerinde, konteyner kentte yangın meydana geldi. Konteynerden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken alevlerin güçlenmesiyle vatandaşlar da yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabalarıyla yangın, çevredeki konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrasında 2 konteyner kullanılamaz duruma geldi. Konteynerde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

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