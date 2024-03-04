Jeoloji uzmanından Hatay’a ikinci büyük deprem uyarısı. 'Hatay yeniden yerle bir olabilir'

Kaynak: Haber Merkezi
Jeoloji uzmanından Hatay’a ikinci büyük deprem uyarısı. 'Hatay yeniden yerle bir olabilir'
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz Fayı’na dikkat çekerek, “Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ulusal Deprem Sempozyumu için Adana’ya gitti. Pampal, geçen yıl 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’ı bekleyen bir diğer tehlike olan Ölüdeniz Fayı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

”BU COĞRAFYANIN EN YIKICI FAYI"

Hatay’ın üzerinden geçip Kızıldeniz, Akabe Körfezi’ne kadar inen, yani Suriye, Lübnan, İsrail’i geçen Ölüdeniz Fayı’na dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, 6 Şubat depremlerinde bu fay hattının Hatay Kırıkhan’a kadar kırıldığını, bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fayın bu fay olduğunu söyledi.

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“O FAY KIRILIRSA HATAY YENİDEN YIKICI BİR DEPREM YAŞAYACAK”

Pampal, “Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay’ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü bu büyük depremler çok uzak değil ve çok yıkıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

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”BEKLENTİ KESİNLİKLE 7’DEN BÜYÜK”

Stres yüklenen Ölüdeniz Fayı’nda 7’den büyük bir deprem beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Pampal, “Bu bölge, bu fay 7-8 arası büyüklüğünde depremler üretiyor. Kırıldığı takdirde kesinlikle 7’den büyük bir deprem üretecektir. Hatay’da 200-300 bin kişinin öldüğü milattan önce 70’li yıllarda, milattan sonra 500’lü yıllarda, ondan sonra da çok sayıda tarihsel dönem depremleri var. Bundan Hatay üst merkezi ve güneyindeki Suriye etkilenecektir” ifadelerini kullandı.

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