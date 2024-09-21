Kapadokya'da ilginç kaza: Sıcak hava balonu park halindeki otomobile çarptı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kapadokya'da ilginç kaza: Sıcak hava balonu park halindeki otomobile çarptı

Nevşehir Aşk Vadisi’nde bir sürücü, manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını sıcak hava balonlarının iniş alanına park etti. İnişte olan bir balon, rüzgarın etkisiyle yeniden havalanarak park halindeki araca çarptı.

Nevşehir’in turistik merkezlerinden biri olan Göreme Beldesi’ndeki Aşk Vadisi’nde ilginç bir kaza meydana geldi. Vadinin eşsiz manzarasını daha iyi izlemek isteyen bir sürücü, aracını otoparka park etmek yerine sıcak hava balonlarının iniş alanına park etti. Ancak bu dikkatsizlik, beklenmedik bir kazaya neden oldu.

Olay sırasında inişte olan bir sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil kısa süreliğine havalandı ve ardından yere düştü. İniş ekibinde yer alan görevliler, durumu kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi. Neyse ki, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

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