Erzurum'da ehramdan şapka tasarladılar

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden yüksek lisans öğrencisi Sibel Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı "Kültürel Mirasım Şapkamda" projesi kapsamında, ehramdan kadın ve erkek şapkaları tasarlandı. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu ve Sibel Özdemir'in bir yıllık çalışması sonucu, koyun yününden dokunan ehramdan tasarlanan 35 şapka, Erzurum Kongre Binası'nda sergilendi. Dr. Kırkıncıoğlu, katılımcıların ilgisini çeken sergi hakkında bilgi verdi. Ehramı modern dünyada insanların tercihleri arasında yer alacak bir tasarıma dönüştürmek istediklerini belirten Dr. Kırkıncıoğlu, "Günümüzde ehramın sürdürülebilirliğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Ancak yörenin insanlarının iklim şartları dolayısıyla yılın büyük bir bölümünde kullanma ihtiyacı duyduğu şapka alanında ehramla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. İklimsel koşullar sebebiyle kullanma ihtiyacı duyulması ve özellikle gençlerin bir tamamlayıcı olarak kullanmayı tercih etmeleri açısından, şapka kullanımı insanlar için vazgeçilmez olabilmektedir. Soğuğa karşı koruyucu nitelikte olan koyun yününden dokunan ehramı kullanarak her yaşa hitap edecek, özellikle gençlerin tercihleri arasında yer alacak, modern ve gelenekselin bir arada olduğu şapka tasarımları yaparak, bu alandaki eksikliği gidermeyi ve ehrama yeni bir alanda yaşama şansı vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Ehramın kültürel ve yerel ekonomiye katkı sağlaması amacıyla çalıştıklarını söyleyen Dr. Kırkıncıoğlu, "Sergimizin amacı, kültürel sürdürülebilirliği sağlamak, devam ettirmek ve geçmişten bize miras kalan kültürel mirasımızı geleceğe aktarmaktır. Sürdürülebilirlik, son zamanlarda hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Nasıl sürdürülebilir tekstil, kültür ve şehirler varsa, geleneksel dokumalarımız için de aynı şey geçerli. Bu doğrultuda her yaşa hitap eden şapkalar tasarladık. Kapalı kadınlara, gençlere ve yaşlılara hitap edecek tasarımlar yaptık. Ehramın sandıklardan çıkıp kültürel ekonomiye ve yerel kültüre katkı sağlaması için çalıştık. Ehram, dışarıda kullanılan bir giysiyken günümüzde kadınlar tarafından çok fazla kullanılmıyor ve daha çok sandıklarda saklanıyor. Amacımız, geçmişi geleceğe bağlayarak tasarladığımız ehramı herkese sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. Kırkıncıoğlu, astarında pamuklu ve polar kumaş kullandıkları şapkaların soğuk iklimde yaşayan insanlar için vazgeçilmez olacağını düşündüklerini belirtti.

"Kültürel Mirasım Şapkamda" projesinin yürütücülüğünü yapan Sibel Özdemir ise "Sergideki amacımız, kültürel zenginliklerimizi korumak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu alanda hiç çalışılmadığı için şapka tasarımlarını kullanmak istedik. Ehramdan şapka tasarımları yaptık" dedi.