Hatay'da enkazı kaldırılan binanın altından obruk çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sonlanmak üzere.

Kışlasaray Mahallesi, Saray Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binaların yıkımları gerçekleştirildi ve enkaz kaldırma çalışmalarında ilginç bir olay meydana geldi. Enkazı kaldırılan binanın temelinde derinliği 5 metreyi bulan irili ufaklı 3 adet obruk oluştu.

Nadir Aşkın, “Burası Saray Caddesi'nin üst tarafları. Gördüğünüz gibi altımızda tarih var. Bu sanırım bir akarsu, tam bilgiye sahip değilim. Görünürde akarsu büyük ihtimal Asi Nehri'yle buluşuyor. Bana bayağı ilginç geldi, buralar kendi kendine mi çökmüş önceden bir tarih mi vardı bilmiyorum. Buralarda hep bina vardı, akarsu da binaların altından geçiyor. Arka taraftan bayağı bir su akıyor. Oyulmuş her taraf, muhtemelen nehre dökülüyordur” dedi.

Nihat Yoğurtçuoğlu ise, “Bu akarsu senelerden beri var. Alttan su akıyor, korkulacak bir şey yok. 3 tane evim yıkıldı, iş yerimde kalıyorum. Bina yıkıldıktan sonra burası ortaya çıktı. Burada da obruk çıktı ama korkulacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.