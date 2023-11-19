Hatay'da ev yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

KAYNAK: İHA
Hatay'da ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw079819-02-001.jpgİtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

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