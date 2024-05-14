Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar

Depremin etkilerini halen üzerinden atamayan Hatay’ı bir de fırtına vurdu. Birçok noktada etkili olan fırtına sonrasında sahil ve plajlar çöp yığınına döndü. Belediye ekipleri fırtınanın sona ermesi ile sahillerde temizliğe başladı.