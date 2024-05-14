Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar

Depremin etkilerini halen üzerinden atamayan Hatay’ı bir de fırtına vurdu. Birçok noktada etkili olan fırtına sonrasında sahil ve plajlar çöp yığınına döndü.
Belediye ekipleri fırtınanın sona ermesi ile sahillerde temizliğe başladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olan personeller kuvvetli yağışlar ile beraber etkili olan fırtına sonrasında dalgalar ile sürüklenen katı atık, ot ve plastik çöpler temizlenmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesine bağlı personeller vatandaşları çöplerini denize atmamaları gerektiği konusunda uyardı.
Bununla beraber yapılan temizleme çalışmalarının sadece kıyı bölgelerinde değil fırtınanın etkili olduğu her yerde temizlik işlerinin yapıldığı bildirildi.