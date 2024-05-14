Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar

Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar
Düzenleme: Kaynak: ANKA
Depremin etkilerini halen üzerinden atamayan Hatay’ı bir de fırtına vurdu. Birçok noktada etkili olan fırtına sonrasında sahil ve plajlar çöp yığınına döndü. Belediye ekipleri fırtınanın sona ermesi ile sahillerde temizliğe başladı.
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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 1

Depremin etkilerini halen üzerinden atamayan Hatay’ı bir de fırtına vurdu. Birçok noktada etkili olan fırtına sonrasında sahil ve plajlar çöp yığınına döndü.

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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 2

Belediye ekipleri fırtınanın sona ermesi ile sahillerde temizliğe başladı.

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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 3

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olan personeller kuvvetli yağışlar ile beraber etkili olan fırtına sonrasında dalgalar ile sürüklenen katı atık, ot ve plastik çöpler temizlenmeye devam ediyor.

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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 4

Büyükşehir Belediyesine bağlı personeller vatandaşları çöplerini denize atmamaları gerektiği konusunda uyardı.

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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 5

Bununla beraber yapılan temizleme çalışmalarının sadece kıyı bölgelerinde değil fırtınanın etkili olduğu her yerde temizlik işlerinin yapıldığı bildirildi.

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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 6
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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 7
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Hatay'da fırtınadan geriye kalanlar 8
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