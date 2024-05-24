Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonrası 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İsa Şahinoğlu'nun kontrolündeki KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik’in kullandığı 31 AEF 356 plakalı otomobil hızla çarpıştı.
Yaşanan kazada, otomobilin içerisindeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.