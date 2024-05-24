Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı

Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı.

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Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı 1

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonrası 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı 2

Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İsa Şahinoğlu'nun kontrolündeki KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik’in kullandığı 31 AEF 356 plakalı otomobil hızla çarpıştı.

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Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı 3

Yaşanan kazada, otomobilin içerisindeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik hayatını kaybetti.

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Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı 4

Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

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Hatay'da katliam gibi kaza. 5 ölü 2 yaralı 5

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

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