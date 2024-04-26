Hatay'da kuduz alarmı: 2 mahalle karantinada

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 22 Nisan'da Meydancık Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin büyükbaş hayvanlara saldırdığı ve ardından ekiplerce yakalanarak müşahede altına alındığı belirtildi. Ölen köpekten alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi ve yapılan analizlerde kuduz virüsü tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Meydancık ve bitişiğindeki Güneysöğüt mahalleleri karantinaya alındı. Komşu mahalleler Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli ise gözetim bölgesi olarak belirlendi.

Karantina bölgesinde bulunan tüm sahipsiz ve başıboş kedi, köpek ve vahşi hayvanlar Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak aşılanacak ve hastalık sönüşü olana kadar bakım evlerinde tutulacak. Bölgedeki sahipli hayvanlar da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılanacak ve sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Saldırıya uğrayan ve köpek tarafından ısırılan kişilerin ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri ve gerekli sağlık işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

Valilik, vatandaşları herhangi bir olumsuz durumda en yakın sağlık birimine başvurmaları ve emniyet veya jandarma birimlerine haber vermeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, karantina ve diğer tedbirlerin titizlikle takip edildiğini ve sürecin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde tüm kurumlar tarafından takip edildiğini açıkladı.