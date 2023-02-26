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Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle binlerce yapı yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Deprem birçok kiliseye de zarar verdi. Hatay’da ibadet etmek isteyen Hristiyan vatandaşlar ise Deyr Marcurcos Manastırında pazar ayinine katılarak, afetzedeler için dua etti.   

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:30
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Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   

Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
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 Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 11 il afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesinde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti, binlerce bina ise yıkıldı. Tarihi yapıların da aralarında bulunduğu binalarda hasar tespit çalışmaları ilk günden itibaren devam ederken, pazar ayinine katılmak isteyen Hristiyan vatandaşlar, Deyr Marcurcos Manastırında buluştu. Burada yaklaşık 100 kişinin katılımıyla ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, depremde yaraların sarılması için dua ettiler. 

Papaz Cebrail Besikuşuoğlu, “25 yıldır papazlık yapıyorum. Deprem nedeniyle birçok kilise yıkıldı. Allah'a şükrediyoruz ki böyle bir manastırımız var. Kiliseler yıkılınca ibadetlerimizi burada yapmaya karar verdik. Tabi deprem de Allah’tan gelen bir şey. Deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlara gelecek depremlerden milletimizin korunması için dualar ettik” diye konuştu. 

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