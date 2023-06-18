Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş ölü kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.
Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta olduğu anlaşıldı. (İHA)
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.
Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş ölü kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.
Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta olduğu anlaşıldı. (İHA)