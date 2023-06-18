Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş ölü kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

aw917222-02.jpg Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta olduğu anlaşıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
Papa Franciscus, 78 kişi sığınmacının öldüğü tekne faciasını andı Dünya
Papa Franciscus, 78 kişi sığınmacının öldüğü tekne faciasını andı
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti Güncel
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti
Kuntz'dan Arda Güler ve Barış Alper açıklaması Spor
Kuntz'dan Arda Güler ve Barış Alper açıklaması
Gençlerin sigara isteme kavgası kanlı bitti Güncel
Gençlerin sigara isteme kavgası kanlı bitti
Banka şubesini kurşun yağmuruna tuttular Güncel
Banka şubesini kurşun yağmuruna tuttular
Hurdaya dönen araçtaki yolcu şans eseri yaralı kurtuldu Güncel
Hurdaya dönen araçtaki yolcu şans eseri yaralı kurtuldu