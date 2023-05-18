Hatay'da tabanca, sopa ve bıçaklı kavgada polise de saldırdılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, iki husumetli aile arasında sokakta çıkan kavgada tabanca, bıçak ve sopalardan yararlanılarak 4 kişi yaralandı, bir kişi ağır durumda.

Hatay'da tabanca, sopa ve bıçaklı kavgada polise de saldırdılar

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ekiplerine saldıran birçok kişi de gözaltına alındı.

Olay, Reyhanlı ilçesinin merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşı karşıya geldi. Tartışma hızla şiddetlenerek tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Grup üyelerinden biri bıçakla yaralanırken, üçü tabanca ile yaralandı. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı grup üyeleri polislere sopalarla saldırırken, takviye ekiplerin bölgeye gelmesiyle olay sona erdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili birçok kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören bir yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Bu arada, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen kavga anı da görüntülendi.

c5780e9d5b07a7489ed9d0aeb958b21a.jpg

c908881a13f9917f9077b987d1102643.jpg

4f5cc284db2a14162b5603ca89e5e47d.jpg

a1dfce153c33610892a0fa889f44e2da.jpg

2527c0869b25122afc2eb13e3d8e0b0c.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı