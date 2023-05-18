Hatay'da tabanca, sopa ve bıçaklı kavgada polise de saldırdılar

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ekiplerine saldıran birçok kişi de gözaltına alındı.

Olay, Reyhanlı ilçesinin merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşı karşıya geldi. Tartışma hızla şiddetlenerek tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Grup üyelerinden biri bıçakla yaralanırken, üçü tabanca ile yaralandı. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı grup üyeleri polislere sopalarla saldırırken, takviye ekiplerin bölgeye gelmesiyle olay sona erdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili birçok kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören bir yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Bu arada, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen kavga anı da görüntülendi.