Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıcı Mahallesi'ndeki bir tarladan 2 ton zeytin çaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkal ve saklandığı adresi tespit eden güvenlik güçleri, operasyonla H.S, E.B. ve F.B'yi çaldıkları 2 ton zeytinle gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan zeytinler sahibine teslim edildi. (AA)