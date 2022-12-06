6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde tarladan 2 ton zeytin çalan 3 zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:31
Takip Et

Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheliye tutuklama

Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı
+
Aa
-

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıcı Mahallesi'ndeki bir tarladan 2 ton zeytin çaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkal ve saklandığı adresi tespit eden güvenlik güçleri, operasyonla H.S, E.B. ve F.B'yi çaldıkları 2 ton zeytinle gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan zeytinler sahibine teslim edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
5
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
6
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
7
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.