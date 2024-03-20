Hatay'da tır ile kamyon çarpıştı. 3 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Hatay'da tır ile kamyon çarpıştı. 3 kişi yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır ile kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Prf. Muammer Aksoy Caddesi'nde ilerleyen Fatih D.’nin bulunduğu 34 GL 1397 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle orta refüjü aşarak karşı yolda ilerleyen 31 KKN 75 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

aw166860-01.jpgKazada 2 aracın sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

aw166860-02.jpgKaza sonrası Prf. Muammer Aksoy Caddesi emniyet ekiplerince bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü.

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