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Hatay’da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:09
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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü operasyonda Uzunalıç Mahallesi'nde G.S. ve H.İ.S. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 30 kilo 170 gram kubar esrar, 86 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm tabanca, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 5,56 mm fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet bıçak, 12 litre sahte viski ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. ve H.İ.S hakkında adli işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

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