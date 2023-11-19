Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir binanın duvarının çökmesi üzerine, depremin üzerinden geçen 286. günde bir ceset bulundu.

KAYNAK: İHA
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı

Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Nuriye Civelek Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katı, depremde yıkıldı. Bugün binanın sahipleri tarafından yapılan kontrollerde; çöken duvarların altında bir ceset bulundu.

Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, binada çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla netlik kazanacak.

Cesedin depremden bu yana haber alınamayan ve binanın en üst katında yaşayan bir şahsa ait olduğu düşünülüyor. Öte yandan, kayıp olarak aranan şahsın yakınları tarafından birçok yerde arandığı öğrenildi.

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