Depremden yaralı kurtuldu 9 ay sonra kazada öldü

Kaza, Hasas Mahallesi Mithat Gürsoy Caddesi Caddesi'nde bulunan Fatma Mithat Gürsoy Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi istikametinden Çiftlik Mahallesi istikametine giden Yaşar Özer Y. (22) idaresindeki 68 ADV 745 plakalı otomobil markette alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Ataç'a (76) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın kaputunun üzerine çıkan ve daha sonra yere düşerek metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralanırken marketten aldığı ürünler yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı yaşlı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ASRIN FELAKETİNDE ENKAZ ALTINDAN YARALI ÇIKARILMIŞTI

Kazanın ardından canlandırma ünitesinde tedavi altına alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Saadet Ataç'ın depremzede olduğu öğrenildi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadının, oğlu tarafından enkaz altından çıkarıldığı ve tedavisinin ardından oğlu ve kızı ile Aksaray'a yerleştiği öğrenildi. Yaşlı kadının ailesi 9 ay sonra annelerinin ikinci acısını yaşadı. Olay yerin gelen yaşlı kadının kızı, sürücünün yakınlarıyla tartıştı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin sorgusunda ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.