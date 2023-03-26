26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:37
Takip Et

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
+
Aa
-

Kent merkezi ile Çetillik Mahallesi'ndeki binalarda acil yıkılacakların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor. Daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan binaların enkaz parçaları kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına sevk ediliyor.

Depremzedeler, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Bazı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
3
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
4
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
6
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.