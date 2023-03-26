Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kent merkezi ile Çetillik Mahallesi'ndeki binalarda acil yıkılacakların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor. Daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan binaların enkaz parçaları kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına sevk ediliyor.

Depremzedeler, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Bazı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.