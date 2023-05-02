Hatay’ın en uzun minaresi yerle bir oldu

Hatay’ın en uzun, 58 metre yükseklikteki minaresi depremde hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı.

Hatay’ın en uzun minaresi yerle bir oldu

İHA’nın haberine göre, Hatay Hassa'nın Arpalıuşağı Mahallesi'nde bulunan Arpalıuşağı Camii minaresi Hatay’ın en uzun minaresi olarak biliniyordu.

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Depremlerin ardından hasar alan 58 metrelik minare için yıkım kararı çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin itirazlarına rağmen minare yıkımı gerçekleşti. Yıkımı mahalle sakinleri cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Tarihi bir minarenin yıkıldığına dikkat çeken mahalle sakini Tunahan Aslan, "Minaremiz Hatay’ın en uzun minaresi olarak tescilli. Bildiğimiz 58 metre yüksekliğinde 45 ton demir kullanılarak yapılmış" dedi.

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