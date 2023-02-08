﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı

Hatay'da çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerince enkaz altından kurtarılan bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay İskenderun'da bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 15 yaşındaki kızımızı bularak sağ salim kurtardı. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketi dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.