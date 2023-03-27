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Hataylı depremzede çift Kırıkkale'de evlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'dan Kırıkkale'ye gelen depremzede çift, nikah töreniyle evlendi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:02
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Hataylı depremzede çift, Kırıkkale'de dünyaevine girdi

Hataylı depremzede çift Kırıkkale'de evlendi
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Depremlerin ardından Bahar Keser (19) ve Hüseyin Baklavacı (26) ile aileleri, Kırıkkale'ye yerleşti. Nişanlı çift, bir süre sonra Kırıkkale Belediyesine nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından çiftin nikahı, Kırıkkale Belediyesi Nikah Sarayı'nda kıyıldı.

Bahar Baklavacı, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce Kırıkkale'ye geldiklerini, depremde annesini kaybettiği için buruk mutluluk yaşadığını dile getirerek, "O da olsaydı çok mutlu olurdum, yuvamı kuruyorum." dedi.

Hüseyin Baklavacı da kayınvalidesinin aynı zamanda teyzesi olduğunu, aralarında bulunmadığı için buruk sevinç yaşadıklarını söyledi.
Genç çiftin evlenmelerine katkıda bulunan hayırsever Yıldız Arslan da depremzede ailelerin kente geldiklerini duyunca arkadaşlarıyla eksiklerini gidermeye çalıştıklarını anlatarak, "Nikah ve kına gecelerine yardımcı olmaya, arkadaşlarımla bir şeyler yapmaya çalıştık. Gençlerimizin bu mutlu gününde de beraber olalım istedik. Kuaförü, kıyafetleri falan kızımızı bir nebze güldürebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.
Çiftin nikah törenine katılan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

(AA)

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