Hatayspor aradığı yıldızı Portekiz'de buldu

Hatayspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'in 20 yaşındaki genç sol kanadı Joelson Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Hatayspor aradığı yıldızı Portekiz'de buldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig’de önümüzdeki sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen ve bu doğrultuda şimdiden 11 transfer gerçekleştiren Hatayspor, Sporting’den Joelson Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Portekiz basınının haberine göre, Hatayspor, Sporting’in genç sağ kanadı Joelson Fernandes ile anlaşmaya vardı. Portekiz kulübü oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli talep etmezken genç sağ kanadın sonraki satışından yüzde 50 pay sahibi olacak.

PERFORMANSI
Joelson Fernandes, 2021-2022 sezonunu Basel’de kiralık geçirmiş, 2022-2023 sezonunda ise Sporting’in B takımına gönderilmişti. 20 yaşındaki genç yıldız burada çıktığı 15 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

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