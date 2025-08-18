Hatayspor'da başarısızlığın faturası ona kesildi!

Hatayspor'da başarısızlığın faturası ona kesildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Murat Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de Hatayspor, ilk 2 haftanın sonunda puanla tanışamadı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

