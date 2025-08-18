Hatayspor'da başarısızlığın faturası ona kesildi!

Trendyol 1. Lig'de Hatayspor, ilk 2 haftanın sonunda puanla tanışamadı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

