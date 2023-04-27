Hatayspor'un gelecek sezon kaç transfer yapacağı belli oldu

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'dan transfer açıklaması geldi.

Hatayspor'un gelecek sezon kaç transfer yapacağı belli oldu

Depremin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un Başkanvekili Aydın Toksöz, gelecek sezonla ilgili planlarını anlattı. Hürriyet'e konuşan Toksöz, "Şu anda kadromuzda ayrılan oyuncularımız oldu.

Mevcut kadroda 15-16 futbolcumuz var, en az 10-12 transfer yaparak Hatayspor'u yeni sezona hazırlayacağız. Kiralık oynayanlar geri dönecek ama bonservisiyle verdiğimiz oyuncuları döndürmek zor" dedi.

"ANKAKUŞU GİBİ DÖNECEĞİZ"
"Maliyeti olmadan yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz" diyen Toksöz, "Başka takımlarda kiralık oynayan oyuncularımla konuşuyorum. Onların bütün performans bilgilerini, kendilerinden moral ve motivasyon bilgilerini alıyorum. İnşallah onlarla en iyi şekilde hazırlanarak Hatayspor'u dediğim gibi Ankakuşu gibi hayata döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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