Hatice aldatılırsa erkek olacakmış!

1990'lı yıllarda müzik dünyasına giriş yapan şarkıcı Hatice yine gündem oldu. Bir TV programına katılan şarkıcı konu sevgilisi Ali Kemal Sarı’ya gelince çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha öncede sevgilisinin gözlerini ve poposunu çok beğendiğini söyleyerek tartışma yaratan 46 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu Ali Kemal Sarı’ya çok güvendiğini söyledi.

Uzun süredir güvene dayalı bir ilişki yaşadıklarını söyleyen Hatice, "Sevgilimi bir kadınla yatakta görsem bile beni aldattığına inanmam. Sevgilim beni aldatırsa ben de cinsiyet değiştiririm" diye konuştu. Kendisinden 10 yaş küçük oyuncu sevgilisinden çocuk yapmak istediğini söyleyen Hatice, doğal yoldan hamile kalmak istediğini söyledi.

Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla bir döneme damga vuran Hatice yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir olmuştu.