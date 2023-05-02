Hatmi bitkisi reflüye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hatmi bitkisi gastrit reflü gibi çeşitli mide rahatsızlıklarına da olumlu etkilerde bulunuyor.

REFLÜ NEDİR?

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir. Atipik reflü ise yemek borusunun iç tarafında gelişen ödem sonrasında boğazda bir yumru hissine neden olabilir.

HATMİ BİTKİSİ NEDİR?

Ebegümecigillerden; büyük, yuvarlak, yumuşak yapraklı ve uzun köklü bir bitkidir.

Çiçekleri beyazımsı mor veya pembedir. Hekimlikte kökü ve yaprakları kullanılır. İçerisinde fazla miktarda müsilaj vardır. Çiçekleri Temmuz ve Ağustos aylarında, kökleri ise Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

HATMİ ÇİÇEĞİ NEREDE NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğini nasıl tüketeceğiz diye düşünenler için en kolay ve en etkili yol kurutulmuş hatmi çiçeği çayı hazırlamak oluyor.

Peki, hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz.

Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz. 1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Dilerseniz ve çayın tadını güzelleştireceğini düşünüyorsanız tarçın gibi ferah, kan şekerini düzenleyen malzemeleri de hatmi çiçeği çayı tarifinize ekleyebilirsiniz.