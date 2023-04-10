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Ercan Havalimanı'nda grev. Hava trafik kontrolörleri iş bıraktı

Ercan Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri greve gitti. Eylem yarına kadar devam edecek.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:47
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Hava trafik kontrolörleri iş baraktı. Ercan Havalimanı'nda grev

Ercan Havalimanı'nda grev. Hava trafik kontrolörleri iş bıraktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda hava kontrolörleri iş bıraktı.  Türk-Sen'e bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, El-Sen'e destek vermek için Ercan Havalimanı'nda greve gitti. HTKS Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada, grevin yarın sabah saat 08.00’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı için gerçekleştirdiği eyleme destek verdi.

HTKS Başkanı Cem Kapısız, bugün Ercan Havalimanı’nda greve gidildiğini ve yarın (11 Nisan 2023) saat 08.00’a kadar devam edeceğini açıkladı.

 

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