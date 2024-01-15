Japonya'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı birçok kesiminden görülen gök taşı insanları şaşırttı. Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri trafikteki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedili. Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, bu duruma çok şaşırdıklarını ve gök taşını görenlerin şanslı olduklarını belirtti.

Tokyo yakınlarındaki Kanagawa Eyaletindeki Hiratsuka Şehir Müzesi'nde astronomi konusunda uzmanlaşmış olan Fujii Daichi, ışığın Kanagawa'nın yukarısından Shizuoka'nın kuzeyindeki Nagano Eyaletine doğru ilerlediğini söylüyor.

Çoğunluğu Kanto bölgesinden olan görgü tanıkları, sosyal medyada patlama sesi duyduklarını söyledi.

Fujii, gündüz saatlerinde parlak bir ateş topu gördüğüne şaşırdığını ifade etti. Güçlü parlaklığın meteorun çapının düzinelerce santimetre olduğunu ve bunun nadir olarak görülen bir olay olduğunu belirtti.

Fujii, şok dalgası raporlarının aynı zamanda meteorun yere çarpmış olabileceğini de öne sürdüğünü aktardı.