Havada iflas paniği. Tüm uçuşlar askıya alındı

Malezyalı havayolu MYAirline iflas korkusu yaşıyor. Şirket tüm operasyonlarını durdurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Havada iflas paniği. Tüm uçuşlar askıya alındı

Malezyalı havayolu MYAirline iflas paniği yaşıyor. Uçuşlar askıya alındı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, MYAirline, son dönemlerde yaşanan mali baskılar sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar tüm operasyonlarını askıya almaya karar verdi. Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; bu süreçte önemli ortaklık görüşmeleri yapıldığı ve sermaye artırma dahil birçok seçeneğin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Ancak söz konusu sürecin olumlu anlamda atlatamadıklarını açıklayan yetkililer, 'tüm yolcularımızdan özür diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Şimdiki hedefin şirketi yeniden mali anlamda ayağa kaldırmak olduğunu bildiren yetkililer; 'Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Öte yandan Malezya Sivil Havacılık Kurumu, şirketin mağdur olan tüm yolcuların haklarını iade etmekle yükümlü olduğunu ifade ederek konunun takipçisi olunacağını bildirdi.

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