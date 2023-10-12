Borsada yeni dönem. Önemli kararlar alındı

Borsa İstanbul, önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7,5 milyonu aşan yatırımcısını da korumaya yönelik önemli adımlar atıyor. Borsa İstanbul, büyümelerinin finansmanını halka arz yoluyla sağlayabilmeleri için şirketlere destek veriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsada yeni dönem. Önemli kararlar alındı

Borsa İstanbul'dan yatırımcıyı koruyan önlemler...Bu kapsamda, birçok şirket ziyaret edilerek ve toplantılar yapılarak Borsa'ya davet edildi. Son 3 yılda Borsa'da 130 şirket işlem görmeye başladı ve toplam 93 milyar lira kaynak sağlandı. Arz tarafındaki bu büyümeyle birlikte talep tarafında da artış yaşanıyor. Borsa İstanbul, hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7,5 milyonu aşan yatırımcısını da korumaya yönelik önemli adımlar atıyor.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu adımlardan biri, Borsa pazarlarında uygulanmakta olan pazarlar arası geçiş değerlendirme kriterlerine ilişkin parametrelerde yapılan güncellemeler ile bazı şirketlerin paylarının daha sıkı işlem esaslarıyla işlem görmesi için düzenlemeler yapılması oldu.

Daha etkin bir fiyat oluşumunu sağlamaya yönelik olarak açılış seansında piyasa emri iletilmesi imkanı getirildi. Ayrıca emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine izin verildi. Bu değişikliklerle seansın bu bölümüne daha fazla yatırımcının katılması yoluyla açılış fiyatına yansıyan bilgi akışının artırılması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT EDİLECEK

Özellikle yoğun talep olan halka arz payları başta olmak üzere gözetim faaliyetleri kapsamında daha proaktif önlemler alınıyor. Bu sayede şirket paylarının fiyatlarında volatilite yaşanması durumunda alınan tedbirlerle işlem esasları sıkılaştırılmakta, sermaye piyasası paydaşları ve yatırımcılar nezdinde farkındalık oluşturulmakta.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul, 2023 yılında pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uyguladı. Bunların yanında Borsa İstanbul, özellikle gençlere ulaşmak için resmi internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında, hem yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek amacıyla hem de sosyal medya tuzaklarına, söylenti ve manipülasyonlara karşı bilgilendirici, eğitici ve uyarıcı içerikte videolar yayınlıyor.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ GİDEREK ARTIYOR

Yatırımcılara; finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, sosyal medyaya itibar etmemelerini, aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, aracı kurum uzmanlarının araştırma raporlarını okumalarını tavsiye eden Borsa İstanbul, bir yandan sermaye piyasalarının büyümesine katkı sağlarken bir yandan da yatırımcılarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapıyor, tedbirler alıyor, yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyini artırmaya çalışıyor.

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