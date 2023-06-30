Havadaki en tehlikeli görev. Tanker uçakların pilotları konuştu

Havada en tehlikeli görev...Tanker pilotluğu...Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hava Kuvvetlerindeki tanker pilotları konuştu.

Havadaki en tehlikeli görev. Tanker uçakların pilotları konuştu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) hazırlanan videoda askeri pilotlar, dünyanın en tehlikeli görevleri listesinde bulunan tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalinin nasıl yapıldığını anlattı.

ucak6923.jpgMSB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, tanker uçakların hazırlandığı ve havada savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı anlar yer aldı.

tanker-ucagi5556.jpgKonuya ilişkin bilgi veren bir pilot, “Dakikada bir ton yakıtı, saatte 850 ila 1000 kilometre hızla birbirimize kenetlenerek vermek üzerine kurulu bir stratejiyle savaş uçaklarının hiç inmeden 4, 5, 6 saat görev etkinliğini artırmış bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

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Tanker uçakta uçan Pilot Yuzbaşı Esra Sever Görevin zorluklarını anlattı. "Dünyada en tehlikeli görevler listesinde bulunan bu görevi yapmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bunu bir Türk kadını olarak yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum. Bana bu imkanı sunan devletimize minnettarım.” diye konuştu.

pilti55566.jpgBaşka bir pilot ise tehlikeli görevlerini, “4 metre uzakta bizimle temas eden bir uçakla kontak halinde yakıt ikmali yapmaktayız. Azami dikkat isteyen bu işi emniyetle yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.” sözleriyle anlattı.

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