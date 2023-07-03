Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden, hapisteki Milletvekili Can Atalay çağrısı

Sakarya Hendek'teki bir hava fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu 7 işçi yaşamını yitirdi, 128 işçi yaralandı.

Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden, hapisteki Milletvekili Can Atalay çağrısı

Bu acı olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, aileler ve avukatlar adalet arayışlarını sürdürüyor.

Patlamanın yaşandığı fabrika önünde bir araya gelen aileler, hayatını kaybeden yakınlarını andı.

Ailelerin avukatı Can Atalay ise Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, "Sakarya Hendek, Türkiye'nin geleceğine yazılı davaların başında geliyor. İşçinin can güvenliğini, yoksulluğun istismarını önlemek için mücadele ediyoruz. Bu insanlar, başka canlar yanmasın diye seslerini duyurdular; cenazelerinin ardından adalet taleplerini bırakmadılar" ifadelerini kullandı. Anmaya katılan TİP Milletvekili Ahmet Şık da ailelere destek verdi.

Yakınlarını kaybeden aileler, "Hendek İçin Adalet", "Can Atalay'a Özgürlük" yazılı pankartlar ve Can Atalay'ın fotoğrafının bulunduğu dövizler taşıdı. Anmaya Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’ın yanı sıra Sakarya il örgütü ve parti avukatları da katıldı.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR, İŞTE BURADALAR, HALA YANIYOR"

Patlamaya ilişkin davada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatı Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Can Atalay'ın avukatlarından Akçay Taşçı tarafından okunan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Biz; Ferizli’de, duruşma salonunda, işçi sınıfımızdan öğrendik. 'Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur; risk vardır, önlem vardır.' İnsan canını hiçe sayan, işçiyi en ucuz maliyet kalemi olarak görenin, imanının ancak paraya olduğunu biz Sakarya’da, fabrikanın önünde işittik. Türkiye’nin geleceğine yazılı davalar var; Sakarya Hendek bunların en başta gelenlerinden. Türkiye’nin geleceğinde yurttaşın, işçinin canını sakınmayı en başa yazmak, yoksulluğun her türden istismarına son vermek var.

Ateş düştüğü yeri yakıyor, işte buradalar, hala yanıyor. Ama bu insanlar, başka ateşler düşmesin diye feryatlarını herkese işittirdiler; cenazelerinin arkasından ne davayı ne de adalet mücadelesini eksik etmediler.

Erhan Ateş, Halis Yılmaz, Havva Çelik, Muhammet Seyfi Çanakçı, Ramazan Kor ve Sabahattin Tepeçınar; bu insanlar Türkiye’nin eşit, özgür ve adil geleceğine yazılılar."

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