Havai’deki orman yangınlarında can kaybı 89’a yükseldi

ABD’nin Havai eyaletinde çıkan orman yangınlarında can kaybı 89’a ulaştı. Maui Polis Departmanı, eyalet genelinde yangınların yüzde 80’inin kontrol altına alındığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Havai’deki orman yangınlarında can kaybı 89’a yükseldi

ABD’nin Havai eyaletindeki Maui Adası’nda orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 89’a yükseldiği açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yangına müdahale devam ediyor. Maui Polis Departmanı, yangınların yüzde 80’inin kontrol altına alındığını duyurdu ve ek tahliye gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), 150’den fazla personelin sahada görev yaptığını belirterek, “Kentsel Arama ve Kurtarma ekipleri ve bir köpekli arama ekibi de dahil olmak üzere sahada 150'den fazla personelimiz var. Daha fazlası yıkıcı Maui yangınlarından kurtulanlara yardım etmek ve destek olmak üzere yolda” ifadelerini kullandı.

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