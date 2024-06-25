Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar

Suudi Arabistan'dan hac vazifelerini yerine getirdikten sonra dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama yol açtı.

Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı

Hac vazifelerini yerine getirdikten sonra Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama neden olurken, hacılar valizlerini almak için platformun üzerine çıktı.

Suudi Arabistan dönüşünde Adana Havalimanı'na inen binlerce hacı ile onları karşılamaya gelen yakınlarından dolayı bagaj teslimlerinde yavaşlama ve aksamalar yaşandı.

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BAGAJLARINI BANDIN ÜZERİNE ÇIKARAK ALDILAR

Yoğunluktan dolayı bagajların taşındığı bant üzerinde de aksama meydana gelirken, valizlerin taşındığı bandın bir süreliğine durması üzerine bagajlarını teslim almak isteyen bazı vatandaşlar, bandın üzerine çıkarak almaya çalıştı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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