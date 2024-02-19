Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti

Kaynak: İHA
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Zonguldak’ta bir şüphelinin havalimanındaki valizinde silah yakalandı. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede silah yakalandı. Yakalanan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bununla birlikte, Ereğli ilçesi Davutlar köyünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir şahsın evinde ve evin kısımdalarında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Her iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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