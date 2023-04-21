Havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı

Kanada bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındığı açıklandı. Bu havalimanı Ontario eyaletinde çıkarılan altınların sevkiyatında kullanılıyordu.

Havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı

BBC Türkçe'nin haberine göre, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan pazartesi günü 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındı.

Altını taşıyan uçak o günün akşamında havalimanına indikten sonra içindekiler güvenli bir kargo tesisine taşınmıştı. Polis teşkilatı, hırsızlığın orada gerçekleştiğini düşünüyor.

Bu Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebilir. Bu büyüklükte bir soygun en son 2011 ve 2012 yıllarında 18,7 milyon dolar değerinde 3 bin ton akçaağaç şurubu Quebec’teki bir depodan çalındığında yaşanmıştı.

Müfettiş Stephen Duivesteyn, ekibinin her ihtimali incelediğini, bunun sıra dışı bir soygun olduğunu söyledi. Çalınan konteynerin yarım metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Duivesteyn, kargonun ağırlığını ise paylaşmadı.

Yetkililer kargoyu taşıyan havayolu, kargonun çıkış ve varış noktası gibi bilgileri de açıklamadı. Toronto Sun gazetesine göre polisler, soygunun arkasında suç örgütlerinin olabileceğini düşünüyor.

Bu ihtimalin sorulduğu Duivesteyn, bu konuda bir açıklama yapmak için erken olduğunu söyledi.

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