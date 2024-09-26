“Havanda su dövülüyor” diyorum Başka da bir şey demiyorum

Haberi sozcu.com.tr’de okudum.

İktidarın küçük ortağı isyan etmiş!

Şaşırdım mı?

Şaşırdım!..

*

Esas şaşırdığım nokta memlekette insanın ihtiyacı olan iğneden ipliğe her şey peyderpey kimsenin gözünün yaşına bakmadan yıllardır zamlanırken, vatandaş sıkıntı içindeyken, iktidar cenahından bir serzeniş duymamıştık.

Ama artık -çok şükür- duyar olduk.

*

İktidarın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici, CSM operatörlerine yapılan zamlara isyan edivermiş.

Haber öyle söylüyor.

Doğrusu hayat pahalılığına isyan etmemiş olsa da CSM operatörlerinin yaptıkları zamma isyan etmesi de bana biraz manidar geldi.

*

İnsanın aklına; ‘Hayat pahalılığına isyan etmeyenler, niye CSM operatörlerinin yaptıkları zamma isyan eder’ işte ben oraya takıldım?

Millet için siyaset yapanlar, milletin hayat pahalılığından yaşadıkları ıstırabı nasıl hissedemez?

Nasıl olur da milletin yaşadığı sıkıntıyı nasıl görmezden gelir, orasını anlamıyorum?

*

Ama yok, sanki hayat normalinde seyrediyormuş da…

Hayatın içinde öyle aman aman fahiş herhangi bir zam yapılmamış da…

Sanki bir iki sene önce bir lira olan tek bir yumurta şimdi 6-7 lira değilmiş de… Sayın Destici’ye göre CSM operatörleri ipin ucunu kaçırmış -bu zamana kadar sessizliğini muhafaza etmeyi bilse de- sonunda dayanamayıp yetkilileri göreve çağırmış.

*

Bu yetkililer hükümet tarafının mı, CSM operatörleri tarafı mı ben anlayamadım?

Yoksa sayın Destici, Hükümet içindeki yetkilileri; yapılan bu fahiş zammın yeniden gözden geçirilmesi için CSM şirketini uyarmaları için mi göreve çağırdı, yoksa doğrudan doğruya CSM operatörünün en üst düzeydeki yetkililerine:

“Kardeşim siz ne yapıyorsunuz! Sizde hiç mi vicdan… acıma duygusu… insaf yok. Bu kadar ağır zamlar yaparak. bizi sıkıntıya sokuyorsunuz” demek mi istedi acaba?

“Bu zam konusunu yeniden gözden geçirmez, bu fahiş zamları vatandaşın lehine düzeltme girişiminde bulunmazsanız eğer, o zaman da ben size ne yapacağımı bilirim?” mi demek istiyor?

Anlamadım ki!

*

Elin oğlu adama “Geç bunları anam, babam!..” deyiverir.

Çünkü öyle bir dünya yok.

Memlekette bir tek CSM operatörleri fahiş zam yapmadı ki?

İktidarın koruduğu şirketler yollara… köprülere… yüzde kaç zamlar yaptı!bb

Bugün köprülerden yüzde bilmem kaçlı zamlı tarifeler uygulanırken, bunları hiç konuşmuyor erenler.

*

Ne demiş Sayın Destici:

“CSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde yüzde 250-300 zamlar yapmaları kabul edilebilir değildir.” demiş ve:

“Yetkilileri bu konu hakkında behamehal (Kesinlikle) önlem almaya çağırıyoruz” diyerek, uyarmış.

*

Nasıl bir önlem alacaklar?

Zammı mı durduracaklar?

Hiç sanmam!

CSM operatör şirketleri sizi duymadığı gibi içinde bulunduğunuz ortaklarınızın da sizi duymuş olabileceklerini hiç sanmıyorum Sayın Destici.

*

Ne demek istiyorum?

“Aksi ispatlanana kadar havanda su dövülüyor,” diyorum.

Başka da bir şey diyemiyorum.