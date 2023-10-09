Hava yolu şirketlerinden son dakika Tel Aviv kararı

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail’in yerleşim yerine yapılan “Aksa Tufanı Operasyonuna”, İsrail, “Demir Kılıçlar Operasyonu”yla karşılık vermişti.

Hamas-İsrail arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, uluslararası hava yolu şirketleri yeni bir karar aldı. El-Kassam Tugayları'nın, İsrail Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırı gerçekleştirmesi sonrası çok sayıda havayolu şirketi uçuşlarını durdurma kararı aldı.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDEN KARAR

ABD’li United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Air France uçuşlarını güvenlik sebebiyle askıya aldıklarını duyurdu. United Airlines, İsrail'den ABD'ye Cumartesi günü geç saatlerde ve Pazar günü erken saatlerde uçuş olması gerektiğini ancak "koşullar yeniden başlamaya izin verene kadar" hizmetleri askıya aldığını açıkladı.

Delta Air Lines temsilcileri, gerekli program değişikliklerini yapmak için durumu izlediğini ve uçuşların bu haftaya iptal edildiğini söyledi. Çin ile İsrail arasında uçan tek Çinli havayolu olan Hainan Airlines, İsrail'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Pazartesi günü Tel Aviv ile Şangay arasındaki uçuşları iptal etti. Bu havayollarının yanı sıra Çinli havayolu olan Hainan Airlines ve güneydeki teknoloji merkezi Shenzhen de uçuşlarını ileri tarihe erteleyeceğini söyledi.

FİLİSTİN’DE CAN KAYBI 493'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada can kaybının 493'e yükseldiği ve ölenlerin 91’inin çocuk, 61’inin ise kadın olduğu belirtildi. Saldırılarda yaralananların sayısının ise 2 bin 751'e yükseldiği kaydedildi. Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 700’e yükseldi.