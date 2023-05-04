Havlıcan bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havlıcan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Havlıcan bitkisinin romatizma ve nikrisin şikâyetlerini hafiflettiği bildirildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

HAVLICAN BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Çayını demleyerek tüketebilirsiniz.

En temel havlıcan çayı tarifini de vermeden geçmeyelim: Bir bardak sıcak içme suyunun içine yarım tatlı kaşığı kadar havlıcan ilave edin ve 5-8 dakika kadar demleyip afiyetle için. Biraz keskin bir tadı olan havlıcan çayını bu şekilde tüketemezseniz dilerseniz içine tarçın çubuğu, bal gibi farklı tatlandırıcılar ilave edebilirsiniz.

Havlıcanı keten tohumu, arı poleni ve bal ile karıştırıp macun haline getirerek de tüketebilir, tüm bunlara ek olarak bir bardak sütün içine 1 çay kaşığı toz havlıcan ilave edip karıştırarak da değerlendirebilirsiniz.