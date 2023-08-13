“Havlu Hareketi”… Bu da yeni bir hareket

İnternet gazetelerinin birinde okuduğum haberin kaynağı Yunanistan.

Yunan Hükümeti, kendilerine “Nereden, nasıl bir gelir elde edebilirim?” arayışına girmiş olmalı ki vatandaşının girdiği denizi paralı hale getirmiş.

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Nasıl yapmış bunu?

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Deniz ve kumsalını (plajlarını yani) işletmelere kiraladıkları için onlar da vatandaşa parayla satar olmuşlar.

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Hani bizde “Allah’ın denizini, Allah’ın kumsalını parayla satıyorlar” denilir ya, Yunanistan’da Allah’ın denizi, Allah’ın kumsalı parayla satıldığından, Yunan vatandaşı önce sosyal medya üzerinden örgütlenerek;

Halkın denize girmesine yasak konulamayacağını…

Deniz ve kumsalın halkın olduğunu…

Vatandaşın oraları ücretsiz olarak kullanması gerektiğini savunanlar, adına da ‘Havlu Hareketi’ dedikleri bir hareketi başlatmışlar.

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Önce kendi ülkelerinde… Sonra da denize kıyısı olan ve tıpkı Yunanistan’da olduğu gibi plajlarını, işletmecilere kiraya veren anlayışa karşı, örgütlü bir şekilde direnmek suretiyle, seslerini duyurmak istemişler.

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Bence duyurdular da!..

En azından biz duyduk.

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Eylemin ismi ise; tam da deniz ve kumsala çok uygun bir isim.

Belki, ilk bakışta komikmiş gibi gelse de öyle komik falan da değil hani.

Üstelik de kanımca, oldukça ciddi bir eylem ve ciddi bir isim...

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“Bu haber bizi ne kadar ilgilendirir?” diyeceksiniz, belki?

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İlgilendirmiş efendim, ilgilendirmiş!..

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Komşu Yunanistan’da böyle bir eylem yapılınca da doğrudan doğruya ülkemin Çeşme’si Yunanistan’daki bu sesi duymuş, aynı sıkıntıdan mustarip olan, vatandaşımız da Çeşme’de -tıpkı Yunanistan’da olduğu gibi- örgütlenerek ikinci bir ‘Havlu Hareketi’ni gerçekleştirmeye başlamışlar.

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Habere göre; kıyıların halka ücretsiz açılması için İzmir Çeşme’de bir araya gelen dernek ve platformların iki haftadır yaptıkları bu eylem, yeni bir boyut kazanmış.

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Ne olmuş mesela?

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Örgütlenmeler Ovacık’taki Azmak Koyu’nda ‘Havlunu al da gel… Toplantımıza katıl’ sloganıyla, Çeşme’de ‘Havlu Hareketi’ni başlatmışlar.

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Bu eylem bizde nasıl sonuçlanır bilmiyorum.

Bu havlu hareketi bir sonuç getirir mi, bekleyelim görelim!

Nasıl olsa yürümekle yollar aşınmaz…

Slogan atmakla ağız yorulmaz.

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Hani diyorum ki bu hareket başarıya ulaşsa da sıcaktan bunalan vatandaş, hiç olmazsa bu yaz sıcaklarında gönüllerince Ege’nin mavi sularında ücretsiz serinleseler.

Hoş olur hoş!..

De mi ama!..