Havuç nasıl yenmeli

Cemile Balcı
Havuç nasıl yenmeli
Gıdaların sağlığımıza katkılarını en üst düzeye çıkarmak için doğru şekilde tüketmeleri önemli. Peki, havuç nasıl yenilmeli? İşte, yanıtı…

Sağlığımız için faydalı olan gıdalar yanlış tüketildiklerinde besin değerlerini kaybederler. En çok bulunan sebzelerden biri olan havuç, sağlıklı beslenmede çok önemli bir besindir. İçerdiği vitamin ve mineral zenginliği ile vücudumuzun günlük ihtiyacını büyük oranda karşılar.

HAVUÇ NASIL YENMELİ

Bir çalışmaya göre, havuçları küçük küçük doğrayarak yemek, besin öğelerinin kaybolmasına ve vitaminlerin zarar görmesine sebep oluyor. Çocuklarınız için de sağlıklı bir atıştırmalık olan havuçtan tüm besin değerlerini alabilmek için tam halinde yemek gerekiyor.

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