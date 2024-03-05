İshali kesiyor. Hazımsızlığı gideriyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Şifa saçan ot ortaya çıktı

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.

Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

ITIR HAKKINDA BİLGİLER

Itır, sardunyagiller familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, fakat soğuğa ve dona karşı çok duyarlı olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Yuvarlak şekilli, yeşil renkli ve tüylü gövdesi zamanla ağaçsılaşır.

YARARLARI…

Sindirimi kolaylaştırır. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gaz sorununu giderir.

İshali keser.

KULLANIM ŞEKLİ

2-5 gr. kurutulmuş itır yaprağı, 4 bardak kaynar suya eklenip 10-15 dakika demlendirilir. Bu çaydan günde 2-3 bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu da; egzama, yara, fistül, ülser ve uçuk gibi cilt problemlerine faydalıdır. Sorunlu cilt bölgelerine günde bir defa 20 dakika süreyle itır çiçeği banyosu yapılır.

Bir tutam bitki, bir litre suya atılır, kaynatılır, 5 dakika bekletilir, süzülür. Banyo suyuna katılır.

UYARI : Hamilelerin ilk 3 ayında kullanmamaları gerekir.