Ağız kokusuna çözüm olur. Mide ağrılarına da iyi geliyor. Mikroplarla savaşıyor. İşte o ot

Naim Arıoğlu
Ağız kokusuna çözüm olur. Mide ağrılarına da iyi geliyor. Mikroplarla savaşıyor. İşte o ot
Ağız kokusuna çözüm olan mide ağrılarına da iyi gelen mikroplarla savaşan tarhun otu ortaya çıktı.

Günümüzde doğal ürünler ve şifalı bitkiler, birçok insanın dikkatini çekiyor. Ancak, bu ürünleri kullanmadan evvel bir doktora danışmak hayati önem taşır.

Mide ağrılarını hafifleten ve ağız kokusuna karşı etkili olan tarhun otu, mikroplarla mücadelede de etkili bir bitkidir.

Peki, tarhun otu nedir?

Sibirya kökenli olan tarhun otu, papatyagiller familyasına aittir.

İnce, uzun yaprakları, açık yeşil rengi ve keskin ama hoş kokusu ile tanınır. Günümüzde Avrupa’da yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Dünya genelindeki insanlar, tarhun otunun İngilizce’de “tarragon”, Almanca’da ise “estragon” olarak adlandırıldığını merak ediyorlar.

Tarhun otunun faydaları saymakla bitmez:

İştah açıcı özelliği ile öne çıkar ve kilo alma konusunda sorun yaşayanlar için ideal bir çözüm sunar.

Sindirim sıvılarını artırarak sindirime katkıda bulunur ve mide ağrılarını azaltır.

Mide ve bağırsak gazlarını giderir, özellikle yemek sonrası şişkinlikleri önler ve sindirimi kolaylaştırır.

İdrar söktürücü olarak şişkinlik ve gaz problemlerine çare olabilir.

Kadınların regl dönemindeki ağrı ve sancıları hafifletmeye yardımcı olur.

Ödem atıcı özelliği ile vücuttaki fazla tuz ve suyun atılmasına destek olur.

Güçlü ve hoş kokusu ile ağız kokusunu giderir.

Antiseptik özelliği sayesinde vücuttaki mikroplarla savaşır ve ağız sağlığını korur.

Uykusuzluk ve stres gibi modern yaşamın getirdiği sorunlara karşı sinir sistemini destekleyerek rahatlama sağlar.

Tarhun otu, lezzetini artırmak için et, tavuk ve balık yemeklerinde kullanılabilir. Ayrıca sebze çorbaları, sulu yemekler, lazanya ve yumurtalı yemeklerde de tercih edilebilir.

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