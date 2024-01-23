Havuçlu kek nasıl yapılır? Havuçlu kek tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Havuçlu kek nasıl yapılır? Havuçlu kek tarifi için malzemeler neler?
Çay saatlerinde kek ve kek türleri sevilerek tüketiliyor. Normal kek tarifine uyarlayabileceğiniz havuçlu kek tarifi çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olacak. Peki, havuçlu kek nasıl yapılır? Havuçlu kek tarifi için malzemeler neler?

Havuçlu kek, hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı alternatifidir. Evde kolaylık hazırlayacağınız havuçlu kek tarifini sizler için derledik. Peki, havuçlu kek nasıl yapılır? Havuçlu kek tarifi için malzemeler neler?

İşte havuçlu kek tarifi…

HAVUÇLU KEK TARİFİ MALZEMELERİ NELER?

- 3 adet orta boy havuç

- 3 adet büyük boy yumurta

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2 su bardağı toz şeker

- 2,5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, tarçın

- Yarım çay kaşığı tuz

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HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbınızı yağlayın veya yağlı kağıt ile kaplayın.

Yumurtaları derin bir kasede çırpın. Toz şekeri ekleyin ve iyice çırpın. Sıvı yağı ekleyin ve karışımı tekrar çırpın. Rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın.

Unu, kabartma tozunu, tarçını ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Karışımı spatula veya kaşıkla karıştırın.

Hazırlanan karışımı yağladığınız veya yağlı kağıtla kapladığınız kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kürdan veya bıçak testi yaparak yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. Kürdan veya bıçağa batırdığınızda temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Fırından çıkan keki soğumaya bırakın. Ardından dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

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