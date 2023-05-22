Havuzdaki tehlike

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, “Yazın özellikle ciltte mantar enfeksiyonları sıklığında artış olmaktadır. Mantar enfeksiyonu cilt hastalıkları içinde çok büyük bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmamış havuzlar enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturur. Sıcak havalarda kontamine olmuş gıdaların, yıkanmamış sebze- meyvelerin tüketilmesi ve havuz sularının yutulması da sindirim sistemi enfeksiyonunun önemli nedenlerindendir” diye konuştu.

Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, yazın tatil yaparken karşılaşabileceğimiz enfeksiyonlar ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şerefhanoğlu, yazın tatil yapacakları bekleyen belli başlı enfeksiyon hastalıkları arasında en sık görülenlerin sindirim sistemi enfeksiyonları, Lejyoner hastalığı, havuz enfeksiyonları (dış kulak yolu, göz ve deri enfeksiyonları), cilt enfeksiyonları ve böcek ısırması ile bulaşan enfeksiyonlar (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme hastalığı, sıtma) olduğunu belirtti.

BULANTI, KUSMA VE İSHAL

Sindirim sistemi enfeksiyonlarının bulantı, kusma ve ishal ile kendini gösterdiğini ifade eden Şerefhanoğlu, “Sıcak havalarda kontamine olmuş gıdaların, yıkanmamış sebze ve meyvelerin tüketilmemesi, havuz sularının yutulması önemli nedenlerdendir. Korunmak için açıkta satılan gıdaların tüketilmemesi, özellikle piknik gibi aktivitelerde gıdaların sıcakta uzun süre bekletilmeden tüketilmesi ve yemekten önce ellerin yıkanması gerekmektedir. Dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmış havuzlar tercih edilmelidir” dedi.

GÖZ ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİR

Dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmamış havuzların enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Şerefhanoğlu, “Dış kulak yolu, göz ve deri enfeksiyonları bu yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında yer alır. Dış kulak enfeksiyonunun belirtileri kulakta şişme, ağrı, akıntı ve işitme kaybıdır. Göz enfeksiyonlarının en önemli belirtileri gözlerde kızarıklık, akıntı, çapaklanma ve bulanık görmedir. Havuz suyundan kaynaklı bazı bakteriler ve mantarlar cilt enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu sorunlardan kaçınılması için dezenfeksiyonu uygun şekilde yapılmış havuzlara girilmesi tavsiye edilmektedir” açıklamasında bulundu.

MANTAR ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK

Yazın özellikle ciltte mantar enfeksiyonları sıklığında artış olduğunu vurgulayan Prof. Şerefhanoğlu, şunları söyledi:

“Mantar enfeksiyonu cilt hastalıkları içinde çok büyük bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Mantar hastalığı genellikle kıl, deri ve tırnak gibi dokulara yerleşen kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve pullanma şeklinde kendini gösteren bir enfeksiyondur. Tedavi edilmediği durumlarda mantar üzerine bakteriler ile enfeksiyonlar eklenerek cilt ve cilt altı yumuşak doku enfeksiyonuna sebep olabilir. Mantar enfeksiyonları için bazı risk faktörleri aşırı terleyen bünyeye sahip olmak, ayakların gün içinde terlemeye bağlı veya duş ve abdest sonrası nemli kalması, diyabet, kanser hastalığı gibi hastalıklar, vücut direncini azaltan kortizon gibi ilaçlar kullanılmasıdır.”