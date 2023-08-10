Hawaii'de devam eden orman yangınlarında 36 kişi öldü

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve çok sayıda mülk zarar gördü.

KAYNAK: AA
Hawaii'de devam eden orman yangınlarında 36 kişi öldü

Hawaii'nin Maui Adası'nda çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.

Yerel basına açıklama yapan yetkililer, yangınlar nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hastanelerin yangından etkilenenlerle "dolup taştığını" belirtti.

Yetkililer, "Yangın söndürme çalışmaları devam ederken Lahaina kasabasında yangın nedeniyle toplam 36 kişinin öldüğü tespit edilmiştir. Şu anda başka bir ayrıntı mevcut değildir." ifadeleri kullanıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sahil güvenlik ekiplerinin de alevlerden kaçmak için suya atlayan ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişiyi kurtardığını aktardı.

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LAHAİNA NEREDEYSE TAMAMEN YANDI

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr, düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve iş yerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin "ciddi zarar" gördüğünü söyledi. Bissen Jr, Maui'deki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin hala zor olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" dile getirdi.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söyledi.

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BİDEN, YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN ORDUYU GÖREVLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Maui'deki orman yangınlarıyla mücadele talimatı verdi.

Biden, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Deniz Kuvvetlerinin de yangınlarla mücadele için "Black Hawk" tipi helikopterleri temin ettiğini bildirdi.

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