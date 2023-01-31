Gökyüzündeki gizemli ışık ağızları açık bıraktı. Görenler telefona sarıldı

İHA’nın haberine göre, Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık görenlerin ağzını açık bıraktı.
Esrarengiz hava olayının Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in fırlattığı uydularla bağlantılı olabileceği iddia edildi.
Mauna Kea Gözlemevi'nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü.
Subaru-Asahi STAR Kamerası'na 18 Ocak’ta yansıyan gizemli görüntünün, ABD’li iş insanı Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından aynı gün uzaya gönderilen uydulardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
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