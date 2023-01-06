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Kilauea Yanardağı yeniden patlamaya başladı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:26
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı yeniden patlamaya başladı
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi.

Kilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patladı.

Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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