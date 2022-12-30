Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ay içinde 35 patlama

İHA- Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan Popocatepetl Yanardağı’nın günlük faaliyet raporuna göre, yanardağda bugün yerel saatle 01.55 sıralarında bir patlama yaşanırken, son 24 saatte yanardağ ağzından 141 kez gaz ve duman çıkışı gerçekleşti.

Raporda ayrıca patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilerek bu yönde yer alan Puebla ve Tlaxcala eyaletlerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların olası kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

Ayrıca yanardağdaki patlama faaliyetinin düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini ifade eden yetkililer, her an patlama yaşanma ihtimali bulunduğu için çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle vatandaşları yanardağ çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Kasım ayında 35 patlamanın yaşandığı ve son günlerde hemen hemen her gün patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı’nda dün de 5 patlama gerçekleşmişti. Bugün yaşanan patlamayla birlikte yanardağda Aralık ayında meydana gelen patlama sayısı 35’e çıkarken, 2022 yılı içerisinde kaydedilen toplam patlama sayısı ise 112’ye yükselmiş oldu.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.