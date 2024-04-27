Hayalet kasabanın eğimli kilisesi turistlerin ilgisini çekiyor

Yunanistan'ın Trikala bölgesinde yer alan Ropoto kasabası, toprak kaymaları nedeniyle terk edilmiş bir yerleşim birimi olarak biliniyor. Kasaba, bu doğal olaylar sonucunda "hayalet kasaba" olarak anılıyor.

Ropoto'daki en dikkat çekici yapılarından biri ise eğimli duran kilisesi. Bu kilise, yaklaşık olarak 17 derecelik bir eğime sahip olup, Pisa Kulesi'nden daha fazla yamuk bir yapıya sahiptir. Yapı, çevresindeki toprak kaymalarından etkilenerek hasar görmüş durumda ve kasabanın yamaçlarında dengesiz bir şekilde yer alıyor.

Ropoto kasabasındaki bu ilginç kilise, bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken bir turistik nokta olarak öne çıkmakta.