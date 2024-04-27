Hayalet kasabanın eğimli kilisesi turistlerin ilgisini çekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hayalet kasabanın eğimli kilisesi turistlerin ilgisini çekiyor
Yunanistan'da bulunan Ropoto kasabası, toprak kayması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Kasabanın en ilginç yanı ise 17 derecelik bir eğime sahip olan kilisesi..

Yunanistan'ın Trikala bölgesinde yer alan Ropoto kasabası, toprak kaymaları nedeniyle terk edilmiş bir yerleşim birimi olarak biliniyor. Kasaba, bu doğal olaylar sonucunda "hayalet kasaba" olarak anılıyor.

Ropoto'daki en dikkat çekici yapılarından biri ise eğimli duran kilisesi. Bu kilise, yaklaşık olarak 17 derecelik bir eğime sahip olup, Pisa Kulesi'nden daha fazla yamuk bir yapıya sahiptir. Yapı, çevresindeki toprak kaymalarından etkilenerek hasar görmüş durumda ve kasabanın yamaçlarında dengesiz bir şekilde yer alıyor.

Ropoto kasabasındaki bu ilginç kilise, bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken bir turistik nokta olarak öne çıkmakta.

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